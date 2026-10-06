Рутину агентам, решения людям: как "Молком" внедряет ИИ-агентов с платформой GigaCowork от Сбера

На крупном производстве каждый день повторяются сотни рутинных задач: выгрузить отчёт по продажам, сверить остатки на складах с планом отгрузок, проверить контрагента, сопоставить цены конкурентов, разобрать договоры за квартал и разнести их по чек-листу рисков. Все эти задачи необходимы, но каждая подчиняется своему устойчивому алгоритму, и для каждой существует собственный набор ИТ-инструментов.

Учёт, аналитика, геоданные, проверка контрагентов, отчётность — всё это живёт в разных системах и не связано между собой. Данных становится больше, решения требуются быстрее, а времени у специалистов не прибавляется. Чем сложнее задача, тем дольше происходит сбор и сведение цифр, и тем меньше ресурсов остаётся на их анализ.

Особенно это заметно в момент роста бизнеса. Когда предприятие развивается, задачи усложняются, объёмы информации растут, а требования к скорости решений становятся жёстче. То, что работало на одном этапе, перестаёт справляться на следующем. И тогда возникает вопрос: как сохранить эффективность, не увеличивая нагрузку на людей?

Собственные ИИ-агенты на российской платформе

Именно в этой точке находилось руководство АО "Молочный комбинат "Пензенский". Предприятие перерабатывает до 300 тонн молока в сутки, выпускает более 150 наименований продукции и поставляет её в 45 регионов. Вместе с масштабом растёт и объём повседневной работы с данными. При этом предприятие последовательно развивает производство, расширяет ассортимент и присутствие на рынке, а значит, всё больше задач требуют внимания сотрудников: стратегических решений, анализа, работы с партнёрами и не только.

Для оптимизации нагрузки и повышения эффективности бизнес-процессов в 2026 году предприятие внедрило в работу ИИ-агентов на базе платформы GigaCowork, которую разработала компания "Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер). "Молком" определил процессы для автоматизации, сформулировал требования к агентам и организовал тестирование их работы в подразделениях.

"Мы хотели снять с сотрудников рутину и дать руководителям более полную картину для принятия решений, — делится руководитель отдела ИТ и ИБ "Молком" Андрей Кобляков. — Начали с задач, которые повторяются каждый день: отчёты, анализ данных, проверка документов. Под каждый процесс мы настроили отдельного агента с понятной логикой и требованиями к результату. Часть экспертных навыков сотрудников перешла в цифровой формат — время освободилось для работы, где требуется внимание и опыт специалиста".

Как работает ИИ-агент для бизнес-задач

Представьте себе команду лучших маркетологов, экономистов и аналитиков, которые работают со скоростью мысли и никогда не уходят на кофе-брейк. Именно так ведет себя новый инструмент при поиске точек роста.

Например, ИИ-агент собирает и структурирует данные, которые раньше приходилось вручную сводить из разных источников. Сначала решение работает с внутренними показателями "Молкома": какие позиции продавались в прошлом квартале, какие территории "просели", кто из клиентов снизил объемы закупок. Агент замечает и высвечивает скрытые закономерности и отражает тренды, которые человек может пропустить при работе с объемными таблицами.

ИИ-агент также помогает оценить потенциал территории: когда завод в конкретном районе реализует условные 10 тонн продукции, а ёмкость рынка выше, это сигнал для специалиста — есть повод разобраться, почему покрытие неполное. Параллельно агент собирает данные о конкурентном поле: где появились федеральные сети, какие новинки вышли у других производителей и как изменились цены у соседей по полке.

На финальном этапе ИИ собирает разрозненные данные в единую картину и показывает скрытые взаимосвязи. Агент выделяет аномалии, выявляет закономерности и представляет информацию в удобном формате. Например, цифровой помощник может обратить внимание, что падение продаж конкретного йогурта в одном регионе совпало с агрессивной промо-акцией конкурента в соседней области.

В результате топ-менеджер получает не папку с разрозненными графиками, а структурированную картину на основе комплекса обработанных данных. Путь от запроса бизнеса до подготовки готовой аналитики сократился с недель до часов — специалисту остается только принять финальное решение. С таким подходом основная работа сотрудника смещается с монотонного сведения данных к принятию стратегических решений на основе более полной и структурированной информации.

"ИИ-агенты компании созданы на платформе GigaCowork, — подтверждает Сергей Котельников, советник председателя Поволжского банка Сбербанка. — Это решение могут использовать компании в любой сфере: с помощью платформы каждый сотрудник организации легко создаст неограниченное число ИИ-агентов под свои запросы".

Проект "Молкома" — это самостоятельная отраслевая работа с настройкой агентной среды Идея, архитектура, логика, а также проверка агентов и методология анализа принадлежат самой компании. В свою очередь "Салют для бизнеса" предоставил надежный фундамент — отечественную ИИ-платформу, которой безопасно доверять обработку корпоративных данных.