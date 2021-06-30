Владимир Путин высказался об антипрививочниках и принудительной вакцинации

Во время прямой линии президент России ответил на ряд вопросов, связанных с ограничительными мерами из-за роста заболеваемости коронавирусом и проводимой в стране вакцинацией.
Владимир Путин отметил, что антипрививочники были всегда, но в вопросе вакцинации все же стоит прислушиваться к специалистам. Как сообщает RT, президент рассказал о том, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной "Спутник V".
В то же время Путин заявил, что увольнять и требовать вакцинации от коронавируса при наличии медицинского отвода незаконно. При этом президент подчеркнул, что обязательные нормы по вакцинации, вводимые в регионах, направлены на то, чтобы избежать локдауна, который может привести к серьезным негативным последствиям для российской экономики.
Напомним, по данным на на 30 июня, в России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Последние комментарии
I Во время эпидемического подъема ПРОВОДИТЬ МАССОВУЮ ВАКЦИНАЦИЮ НЕЛЬЗЯ! Это абсолютная медицинская аксиома, о которой говорил еще Мендельсон. II Независимая ассоциация врачей установила: 1) В официальных инструкциях Минздрава ко всем 3-м российским вакцинам написано: - Защитный титр не установлен. - НЕ ПРОВОДИЛОСЬ экспериментов, проверяющих вырабатывается ли и как долго сохраняется иммунитет от коронавируса, проверяющих защитный эффект у вакцин от коронавируса. Вопрос: как такие вакцины вообще могли быть выведены на рынок и, тем более, как они могут агрессивно навязываться населению? 2) Собрана статистика о смертях после вакцинации - их уже тысячи. 3) От таких заболеваний, как коронавирус ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВАКЦИН в связи с тем, что есть заболевания, иммунитет к которым сохраняется на всю жизнь, если ими переболеешь, а есть заболевания, иммунитет к которым не сохраняется вообще или сохраняется не на долго. Коронавирус относится ко второй группе. 4) Вакцины не проходили доклинических испытаний - испытаний на животных и на клеточных линиях. А это наиболее важные и ключевые испытания. Этого требует нюрнберский кодекс. Вопрос: как можно было переходить к испытаниям на людях, если нет данных на животных? А тем более, если проведение этих испытаний - строго обязательно... 5) Очень высока вероятность бесконтрольного геномного редактирования новыми вакцинами, потому как основу вакцин составляют аденовирусы, являющиеся транспортерами генов. 6) На сайте ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) написано, что все изобретенные к настоящему моменту вакцины от коронавируса - это препараты ГЕНОМНОЙ ТЕРАПИИ. Вопрос: зачем всех людей массово подвергают геномной терапии, которая только в начале своего развития и от которой вообще неизвестно чего ждать? От себя добавлю, что у жены на работе несколько человек заболели коронавирусом после вакцинации (сделали оба укола).