Владимир Путин высказался об антипрививочниках и принудительной вакцинации

Во время прямой линии президент России ответил на ряд вопросов, связанных с ограничительными мерами из-за роста заболеваемости коронавирусом и проводимой в стране вакцинацией.

Владимир Путин отметил, что антипрививочники были всегда, но в вопросе вакцинации все же стоит прислушиваться к специалистам. Как сообщает RT, президент рассказал о том, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной "Спутник V".

В то же время Путин заявил, что увольнять и требовать вакцинации от коронавируса при наличии медицинского отвода незаконно. При этом президент подчеркнул, что обязательные нормы по вакцинации, вводимые в регионах, направлены на то, чтобы избежать локдауна, который может привести к серьезным негативным последствиям для российской экономики.

Напомним, по данным на на 30 июня, в России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией.